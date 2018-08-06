Число жертв землетрясения в Индонезии резко возросло

По словам представителя местных властей в Индонезии, которого цитирует издание в понедельник, "число погибших увеличилось до 142".

Среди самых маленьких жертв подземных толчков есть годовалый ребенок, и есть опасения, что число погибших снова возрастет, пишет Mirror.

Ранее сообщалось, что в результате землетрясения магнитудой 6,9, которое произошло в воскресенье в Индонезии, погиб по меньшей мере 91 человек. Среди погибших нет иностранцев, а число раненых составило 209 человек, сообщили ранее в нацагентстве по ликвидации последствий стихийных бедствий.