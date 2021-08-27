Кількість жертв вибухів на військовому складі в Казахстані зросла до 5

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“Ще один військовослужбовець загинув у результаті пожежі в Жамбилській області. Він був начальником пожежної частини, бригадиром контрактної служби, Еркін Ерікбаєвич Надірбеков, 1992 року народження, безпосередньо керував гасінням пожежі на складі інженерних боєприпасів. Він помер на місці під час вибуху. Він був у списку зниклих безвісти військовослужбовців вранці 27 серпня”, - сказано в повідомленні.

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Тим часом, на тлі інциденту, міністр оборони Казахстану Нурлан Єрмекбаєв повідомив журналістам, що має намір подати у відставку. Єрмекбаєв сказав, що “в першу ж хвилину після повідомлення про вибухи ухвалив рішення подати у відставку”, додавши, що остаточне рішення - за керівництвом країни.

Вибухи на військовому складі

Загоряння біля одного зі складів військової частини, дислокованої в Байзакском районі Жамбилська області на півдні Казахстану, почався 26 серпня близько 19:00 (16:00 за часом Києва). Після пожежі послідувало понад 10 вибухів.

Вранці в п’ятницю стало відомо, що близько 90 осіб постраждали в результаті пожежі і вибухів на складі військової частини на півдні Казахстану.

У Міноборони Казахстану повідомляли, що в результаті пожежі на складі боєприпасів загинули двоє військовослужбовців за контрактом та службовець воєнізованої охорони. Ще один загиблий — військовий прокурор південного регіону.