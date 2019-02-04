Кількість жертв торнадо на Кубі зросла

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"Померли двоє з поранених під час торнадо, який також став причиною ще чотирьох смертельних випадків, поранення ще майже 20-х і значних матеріальних збитків", - цитує міністра видання.

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Нагадаємо, 27 січня торнадо, який обрушився на Кубу, зруйнував громадські будівлі та будинки. Столиця Куби залишилася без електрики. Найбільше постраждали райони Луйано, Віа-Бланка, Санто-Суарес і Чібаса. Швидкість вітру досягала 100 км/год.