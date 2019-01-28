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Торнадо на Кубі забрав життя трьох людей, 172 поранених

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 січня. УНН. Торнадо, який у неділю ввечері обрушився на Кубу, забрав життя трьох людей, ще 172 людей поранено. Про це заявив глава Республіки Куба Мігель Діас-Канель у понеділок, передає УНН.

"Ми відвідали місця, які зачепили атмосферні явища великої інтенсивності у Реглі (один з 15 муніципалітетів Гавани - ред.). Збитки серйозні, ми висловлюємо жаль з приводу загибелі 3 осіб і 172-х, які отримали поранення", - повідомив він у Twitter.

З його слів, кілька бригад вже працюють над ліквідацією наслідків стихії.

Видання el Nuevo Herald повідомило, що через торнадо в Гавані зруйновані громадські будівлі та будинки. Столиця Куби залишилася без електрики.

Нагадаємо, у Туреччині торнадо пошкодив літаки в міжнародному аеропорту.

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