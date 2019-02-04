Число жертв торнадо на Кубе выросло
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Число жертв торнадо, обрушившегося на Кубу, увеличилось до шести человек. Об этом сообщил министр здравоохранения Кубы Хосе Анхель Портал, передает УНН со ссылкой на Prensa Latina.
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"Умерли двое из раненых во время торнадо, который также стал причиной еще четырех смертельных случаев, ранений еще около 20-х и значительного материального ущерба", - цитирует министра издание.
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Напомним, 27 января торнадо, который обрушился на Кубу, разрушил общественные здания и дома. Столица Кубы осталась без электричества. Больше всего пострадали районы Луйано, Виа-Бланка, Санто-Суарес и Чибаса. Скорость ветра достигала 100 км/ч.