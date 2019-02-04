Число жертв торнадо на Кубе выросло

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 74252 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 100362 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 134943 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 133560 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 131314 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 125833 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 163096 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117900 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141489 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145323 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Число жертв торнадо на Кубе выросло

Число жертв торнадо на Кубе выросло

Киев  •  УНН

 • 9033 просмотра

КИЕВ. 4 февраля. УНН. Число жертв торнадо, обрушившегося на Кубу, увеличилось до шести человек. Об этом сообщил министр здравоохранения Кубы Хосе Анхель Портал, передает УНН со ссылкой на Prensa Latina.

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"Умерли двое из раненых во время торнадо, который также стал причиной еще четырех смертельных случаев, ранений еще около 20-х и значительного материального ущерба", - цитирует министра издание.

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Напомним, 27 января торнадо, который обрушился на Кубу, разрушил общественные здания и дома. Столица Кубы осталась без электричества. Больше всего пострадали районы Луйано, Виа-Бланка, Санто-Суарес и Чибаса. Скорость ветра достигала 100 км/ч.

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