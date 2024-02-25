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The Guardian

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Кількість жертв російської дронової атаки на Одесу 23 лютого зросла: в лікарні померла жінка

Київ • УНН

 • 27665 перегляди

72-річна жінка померла в лікарні. Як повідомляв УНН, її витягли з-під завалів, де вона перебувала протягом двох годин після атаки російського безпілотника на житловий будинок в Одесі 23 лютого.

Кількість жертв російської дронової атаки на Одесу 23 лютого зросла: в лікарні померла жінка

Зросла кількість жертв російської дронової атаки на Одесу, що відбулась 23 лютого. В лікарні померла 72- річна жінка, яку рятувальники витягнули з-під завалів, під якими одеситка пробула близько двох годин. Про це інформує очільник облдержадміністрації Олег Кіпер, передає УНН.

"Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким…", - зазначив голова ОВА.

Нагадаємо, 23 лютого ворог атакував Одещину ударними безпілотниками.

Внаслідок ворожого обстрілу виникло руйнування з послідуючим загорянням житлового будинку в Одесі.

Наслідки чергової атаки росіян по Одесі

Поранень зазнали троє людей. Жінка 1962 р.н. мала 70% опіків тіла та важкий опіковий шок, її донька 1993 р.н. також отримала важкий опік у 10% поверхні тіла та чисельні переломи кісток.

Ще одна постраждала 72-річна жінка , яка пробула під завалами майже дві години, отримала термічні опіки 40% п.т. та переломи кінцівок.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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