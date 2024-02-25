Количество жертв российской дроновой атаки на Одессу 23 февраля возросло: в больнице умерла женщина

Возросло количество жертв российской дроновой атаки на Одессу, которая состоялась 23 февраля. В больнице умерла 72-летняя женщина, которую спасатели вытащили из-под завалов, под которыми одесситка пробыла около двух часов. Об этом сообщает глава облгосадминистрации Олег Кипер, передает УНН.

"Выражаю искренние соболезнования родным и близким...", - отметил председатель ОВА.

Напомним, 23 февраля враг атаковал Одесскую область ударными беспилотниками.

Вследствие вражеского обстрела возникло разрушение с последующим возгоранием жилого дома в Одессе.

Последствия очередной атаки россиян по Одессе

Ранения получили три человека. Женщина 1962 г.р. имела 70% ожогов тела и тяжелый ожоговый шок, ее дочь 1993 г.р. также получила тяжелый ожог в 10% поверхности тела и многочисленные переломы костей.

Еще одна пострадавшая 72-летняя женщина, которая пробыла под завалами почти два часа, получила термические ожоги 40% п.т. и переломы конечностей.