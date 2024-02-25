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Количество жертв российской дроновой атаки на Одессу 23 февраля возросло: в больнице умерла женщина

Количество жертв российской дроновой атаки на Одессу 23 февраля возросло: в больнице умерла женщина

Киев  •  УНН

25 февраля 2024, 16:57  •  9137 просмотра

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72-летняя женщина умерла в больнице. Как сообщал УНН, ее вытащили из-под завалов, где она находилась в течение двух часов после атаки российского беспилотника на жилой дом в Одессе 23 февраля.

Возросло количество жертв российской дроновой атаки на Одессу, которая состоялась 23 февраля. В больнице умерла 72-летняя женщина, которую спасатели вытащили из-под завалов, под которыми одесситка пробыла около двух часов. Об этом сообщает глава облгосадминистрации Олег Кипер, передает УНН.

"Выражаю искренние соболезнования родным и близким...", - отметил председатель ОВА.

Напомним, 23 февраля враг атаковал Одесскую область ударными беспилотниками.

Вследствие вражеского обстрела возникло разрушение с последующим возгоранием жилого дома в Одессе.

Последствия очередной атаки россиян по Одессе

Ранения получили три человека. Женщина 1962 г.р. имела 70% ожогов тела и тяжелый ожоговый шок, ее дочь 1993 г.р. также получила тяжелый ожог в 10% поверхности тела и многочисленные переломы костей.

Еще одна пострадавшая 72-летняя женщина, которая пробыла под завалами почти два часа, получила термические ожоги 40% п.т. и переломы конечностей.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
odessaОдесса
Кількість жертв російської дронової атаки на Одесу 23 лютого зросла: в лікарні померла жінка
Number of victims of Russian drone attack on Odesa on February 23 increases: woman dies in hospital
Новости по теме

Количество жертв российской дроновой атаки на Одессу 23 февраля возросло: в больнице умерла женщина

72-летняя женщина умерла в больнице. Как сообщал УНН, ее вытащили из-под завалов, где она находилась в течение двух часов после атаки российского беспилотника на жилой дом в Одессе 23 февраля.

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