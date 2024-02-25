Количество жертв российской дроновой атаки на Одессу 23 февраля возросло: в больнице умерла женщина
Киев • УНН
72-летняя женщина умерла в больнице. Как сообщал УНН, ее вытащили из-под завалов, где она находилась в течение двух часов после атаки российского беспилотника на жилой дом в Одессе 23 февраля.
Возросло количество жертв российской дроновой атаки на Одессу, которая состоялась 23 февраля. В больнице умерла 72-летняя женщина, которую спасатели вытащили из-под завалов, под которыми одесситка пробыла около двух часов. Об этом сообщает глава облгосадминистрации Олег Кипер, передает УНН.
"Выражаю искренние соболезнования родным и близким...", - отметил председатель ОВА.
Напомним, 23 февраля враг атаковал Одесскую область ударными беспилотниками.
Вследствие вражеского обстрела возникло разрушение с последующим возгоранием жилого дома в Одессе.
Последствия очередной атаки россиян по Одессе
Ранения получили три человека. Женщина 1962 г.р. имела 70% ожогов тела и тяжелый ожоговый шок, ее дочь 1993 г.р. также получила тяжелый ожог в 10% поверхности тела и многочисленные переломы костей.
Еще одна пострадавшая 72-летняя женщина, которая пробыла под завалами почти два часа, получила термические ожоги 40% п.т. и переломы конечностей.
Количество жертв российской дроновой атаки на Одессу 23 февраля возросло: в больнице умерла женщина
72-летняя женщина умерла в больнице. Как сообщал УНН, ее вытащили из-под завалов, где она находилась в течение двух часов после атаки российского беспилотника на жилой дом в Одессе 23 февраля.
Президент подтвердил, что с Францией говорили о предоставлении самолетов Mirage 2000
Президент Зеленский во время пресс-конференции подтвердил, что обсуждал предоставление Украине французских истребителей Mirage 2000, но не предоставил никаких подробностей о каких-либо договоренностях.
С начала войны СБУ обнаружила обнаружила обнаружила 7 типов вражеских "жучков" у представителей Сил обороны - Малюк
Служба безопасности Украины обнаружила 7 типов программ дистанционного шпионажа, которые враг установил в телефонах военнослужащих Вооруженных Сил Украины для получения информации.
Премьер-министр Японии призывает лидеров G7 проявить солидарность в поддержке Украины
Премьер-министр Японии призвал лидеров G7 проявить солидарность в поддержке санкций против россии и достижении справедливого мира для Украины.
Зеленский о блокировании Польшей украинской агропродукции: если решение не будет найдено - Украина будет защищать свой бизнес
Президент Зеленский подчеркнул, что он надеется, что вопрос блокирования Польшей украинского экспорта будет решен, и что Украина будет защищать свой бизнес.
Агенты рф готовили поражение системы Patriot, их задержали во время подготовки дронов к ударам - Малыш
Малюк привел пример задержания группы молодых людей, жителей Черниговской и Киевской областей, которые готовили огневое поражение зенитно-ракетного комплекса Patriot.
Предоставят ли Украине ATACMS с дальностью на 300 км: президент настроен положительно
Президент Зеленский заявил, что он оптимистично настроен относительно недавних ответов партнеров о предоставлении Украине ракет большей дальности ATACMS, которые могут поражать цели на расстоянии до 300 км.
Взрывы прогремели в Кропивницком - СМИ
В Кропивницком прогремели взрывы после того, как Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистического оружия в районах, находящихся в состоянии воздушной тревоги, в том числе в Кропивницком.
Президент подчеркнул, что настроен положительно в вопросе поддержки Украины в Конгрессе США
Зеленский выразил надежду, что Конгресс США примет законопроект о предоставлении финансовой поддержки Украине в течение месяца, и отметил необходимость усиления противовоздушной обороны, сославшись на поддержку как демократов, так и республиканцев.
В 2023 году СБУ удалось выявить 47 агентурных сетей - Малюк
Председатель Службы безопасности Украины сообщил, что в прошлом году было выявлено и задержано 47 разведывательных сетей, которые работали на врага, а с начала войны было задержано более 2 000 предателей.