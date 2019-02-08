Кількість жертв при обвалі будинку у Стамбулі зросла до 14
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Кількість загиблих в результаті обвалу багатоповерхівки у Стамбулі зросла до 14. Такі дані навів міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу. Про це повідомляє УНН з посиланням на турецьке видання Daily Sabah.
За його словами, 8 лютого рятувальники дістали з-під завалів ще декілька тіл.
Міністр повідомив, що в результаті обвалу поранення отримали 14 людей. Четверо постраждалих у критичному стані.
Також 8 лютого турецькі рятувальники витягли з-під уламків восьмиповерхового житлового будинку в Стамбулі 16-річного підлітка. Його врятували через два дні після обвалення будинку. Хлопця негайно госпіталізували.
Нагадаємо, 6 лютого близько 16:00 за місцевим часом у Стамбулі сталося обвалення багатоповерхового житлового будинку. Всього у будівлі було 14 квартир, в яких проживали 43 людини. З міркувань безпеки сім сусідніх будівель були евакуйовані через ризик обвалення.