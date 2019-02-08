Число жертв при обрушении дома в Стамбуле возросло до 14
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Количество погибших в результате обвала многоэтажки в Стамбуле возросло до 14. Такие данные привел министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на турецкое издание Daily Sabah.
По его словам, 8 февраля спасатели достали из-под завалов еще несколько тел.
Министр сообщил, что в результате обвала ранения получили 14 человек. Четверо пострадавших в критическом состоянии.
Также 8 февраля турецкие спасатели извлекли из-под обломков восьмиэтажного жилого дома в Стамбуле 16-летнего подростка. Его спасли через два дня после обрушения дома. Парня немедленно госпитализировали.
Напомним, 6 февраля около 16:00 по местному времени в Стамбуле произошло обрушение многоэтажного жилого дома. Всего в здании было 14 квартир, в которых проживали 43 человека. По соображениям безопасности семь соседних зданий были эвакуированы из-за риска обрушения.