Кількість жертв негоди в Італії зросла до 20 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. За даними агентства з цивільного захисту країни, від початку тижня в Італії щонайменше 20 людей загинули внаслідок непогоди, що знищила тисячі гектарів лісу на півночі країни, передає УНН з посиланням на AFP.
Зазначається, що останніми жертвами негоди стали 87-річна жінка і 62-річний німецький турист — вони загинули в п’ятницю, 2 листопада, у Сардинії внаслідок удару блискавки.
“Це схоже на землетрус. Тисячі гектарів лісу були знесені, немов гігантською електричною пилою”, — сказав губернатор Венето Лука Зайя.
За його словами, 160 тисяч людей в регіоні залишилися без електрики.
Як повідомляв УНН, раніше у Італії через негоду оголосили червоний рівень небезпеки.
В італійській Венеції внаслідок повені затоплено 75% історичного центру міста. Рівень води сягнув позначки у 156 сантиметрів над рівнем моря. Це рекордні показники для Венеції, яка стоїть на воді і часто зазнає підтоплень через погоду.