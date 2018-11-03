Кількість жертв негоди в Італії зросла до 20 людей

КИЇВ. 3 листопада. УНН. За даними агентства з цивільного захисту країни, від початку тижня в Італії щонайменше 20 людей загинули внаслідок непогоди, що знищила тисячі гектарів лісу на півночі країни, передає УНН з посиланням на AFP.