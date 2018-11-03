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Кількість жертв негоди в Італії зросла до 20 людей

Кількість жертв негоди в Італії зросла до 20 людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 листопада. УНН. За даними агентства з цивільного захисту країни, від початку тижня в Італії щонайменше 20 людей загинули внаслідок непогоди, що знищила тисячі гектарів лісу на півночі країни, передає УНН з посиланням на AFP.

Зазначається, що останніми жертвами негоди стали 87-річна жінка і 62-річний німецький турист — вони загинули в п’ятницю, 2 листопада, у Сардинії внаслідок удару блискавки.

“Це схоже на землетрус. Тисячі гектарів лісу були знесені, немов гігантською електричною пилою”, — сказав губернатор Венето Лука Зайя.

За його словами, 160 тисяч людей в регіоні залишилися без електрики.

Як повідомляв УНН, раніше у Італії через негоду оголосили червоний рівень небезпеки.

В італійській Венеції внаслідок повені затоплено 75% історичного центру міста. Рівень води сягнув позначки у 156 сантиметрів над рівнем моря. Це рекордні показники для Венеції, яка стоїть на воді і часто зазнає підтоплень через погоду.

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