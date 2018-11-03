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Число жертв непогоды в Италии возросло до 20 человек

Число жертв непогоды в Италии возросло до 20 человек

Киев  •  УНН

 • 11083 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. По данным агентства по гражданской защите страны, с начала недели в Италии как минимум 20 человек погибли в результате непогоды, уничтожившей тысячи гектаров леса на севере страны, передает УНН со ссылкой на AFP.

Отмечается, что в последние дни жертвами непогоды стали 87-летняя женщина и 62-летний немецкий турист - они погибли в пятницу, 2 ноября, в Сардинии в результате удара молнии.

"Это похоже на землетрясение. Тысячи гектаров леса были снесены, словно гигантской электрической пилой", - сказал губернатор Венето Лука Зайя.

По его словам, 160 тысяч людей в регионе остались без электричества.

Как сообщал УНН, ранее в Италии из-за непогоды объявили красный уровень опасности.

В итальянской Венеции в результате наводнения затоплены 75% исторического центра города. Уровень воды достиг отметки в 156 сантиметров над уровнем моря. Это рекордные показатели для Венеции, которая стоит на воде и часто подвергается подтоплениям из-за погоды.

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