Кількість заявок на "карантинні" 8 тисяч для ФОПів перевалила за 300 тисяч
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Для отримання підтримки бізнесу на карантині, оголошеного у січні, у вигляді одноразової допомоги у 8 тис. гривень через державний сервіс “Дія” подали заяви понад 300 тис. осіб. Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі Мінцифри у відповідь на запит.
“Станом на 10:30 22 грудня через мобільний застосунок Дія подали заяву 239 405 ФОПів та найманих працівників, через портал — 63 003, всього — 302 408”, — йдеться у відповіді на запит.
Нагадаємо, з 14 грудня портал “Дія” почав приймати заявки на отримання від держави 8 тис. гривень одноразової допомоги малому бізнесу через карантинні обмеження у січні.
Наймані працівники та ФОПи, діяльність яких підпадає під заборону у період посиленого карантину у січні, можуть оформити заявку на отримання допомоги з 14 до 31 грудня.
Як заявляв прем’єр-міністр Денис Шмигаль, державну підтримку у 8 тисяч гривень, призначену для людей, які можуть втратити доходи у разі введення жорстких карантинних обмежень, зможуть отримати 1,2 млн українців.
Як повідомляв УНН, ініційовані Президентом Володимиром Зеленським закони щодо підтримки бізнесу на період карантину, що передбачають допомогу у 8 тис. гривень для ФОПів, списання та відстрочку погашення податкового боргу, запрацювали з 10 грудня.