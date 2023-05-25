Кількість заяв про надання притулку в ЄС серед українців за рік скоротилася у 10 разів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. Кількість заяв про надання притулку в Європейському Союзі різко збільшилася з лютого. Водночас, як пише Reuters з посиланням на звіт статистичної агенції Євростат, серед українців кількість заявок значно зменшилася, порівняно з лютим-березнем 2022 року, передає УНН.
Деталі
Так, зазначається, що загалом ЄС отримав 76 505 заяв про надання притулку від громадян третіх країн, що на 41% більше, ніж у лютому 2022 року. Рейтинг очолюють сирійці, за ними йдуть афганці, колумбійці та венесуельці.
За даними Євростату, з цих заявок понад три чверті були отримані Німеччиною, Іспанією, Францією та Італією, а 2 745 заявок були подані неповнолітніми без супроводу дорослих.
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“І легальна, і нелегальна міграція посідають одне з перших місць на порядку денному багатьох європейських урядів, оскільки війни в таких країнах, як Україна і Сирія, політичні переслідування і наслідки зміни клімату витісняють безліч людей з країн їхнього походження”, – йдеться в повідомленні.
При цьому, кількість українців, які подали заявку на притулок уперше, скоротилася з 12 190 (станом на березень 2022 року) до 1 110 (у лютому 2023 року). Як зазначається, це відбувається зокрема й тому, що багато хто з українських громадян користується тимчасовим захистом. Водночас, громадяни росії посіли 8-ме місце, подавши всього 2385 заявок.
Як зазначається, крім законних запитів про надання притулку, цього року Європа може зіткнутися з потенційно рекордною кількістю спроб незаконного в'їзду.
Доповнення
За даними Європейського бюро статистики, у лютому цього року Німеччина надала українським біженцям 25 125 статусів тимчасового захисту, ставши країною, яка надала найбільшу кількість тимчасового захисту.
Ті самі дані також показують, що друге місце посіла Польща з 24 905 статусами тимчасового захисту, за нею йдуть Чехія з 9 775 і Румунія з 7 920.