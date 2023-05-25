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Количество заявлений о предоставлении убежища в ЕС среди украинцев за год сократилось в 10 раз

Количество заявлений о предоставлении убежища в ЕС среди украинцев за год сократилось в 10 раз

Киев • УНН

 • 812769 просмотра

КИЕВ. 25 мая. УНН. Количество заявлений о предоставлении убежища в Европейском Союзе резко увеличилось с февраля. В то же время, как пишет Reuters со ссылкой на отчет статистического агентства Евростат, среди украинцев количество заявок значительно уменьшилось, по сравнению с февралем-мартом 2022 года, передает УНН.

Детали

Так, отмечается, что всего ЕС получил 76 505 заявлений о предоставлении убежища от граждан третьих стран, что на 41% больше, чем в феврале 2022 года. Рейтинг возглавляют сирийцы, за ними следуют афганцы, колумбийцы и венесуэльцы.

По данным Евростата, из этих заявок более трех четвертей были получены Германией, Испанией, Францией и Италией, а 2 745 заявок были поданы несовершеннолетними без сопровождения взрослых.

Цитата

“И легальная, и нелегальная миграция занимают одно из первых мест на повестке дня многих европейских правительств, поскольку войны в таких странах, как Украина и Сирия, политические преследования и последствия изменения климата вытесняют множество людей из стран их происхождения”, – говорится в сообщении.

При этом, количество украинцев, подавших заявку на убежище впервые, сократилось с 12 190 ( по состоянию на март 2022 года) до 1 110 (в феврале 2023 года). Как отмечается, это происходит в том числе и потому, что многие из украинских граждан пользуются временной защитой. В то же время, граждане россии заняли 8-е место, подав всего 2385 заявок.

Как отмечается, помимо законных запросов о предоставлении убежища, в этом году Европа может столкнуться с потенциально рекордным количеством попыток незаконного въезда.

Дополнение

По данным Европейского бюро статистики, в феврале этого года Германия предоставила украинским беженцам 25 125 статусов временной защиты, став страной, которая предоставила наибольшее количество временной защиты.

Те же данные также показывают, что второе место заняла Польша с 24 905 статусами временной защиты, за ней следуют Чехия из 9 775 и Румыния из 7 920.

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