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Кількість заражених коронавірусом у Польщі перевищила 11 тисяч, майже 500 людей померли

Кількість заражених коронавірусом у Польщі перевищила 11 тисяч, майже 500 людей померли

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. Кількість зафіксованих випадків зараження коронавірусною інфекцією у Польщі перевищила 11 тисяч, а всього з початку епідемії від коронавірусу померли 499 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу міністерства охорони здоров’я республіки.

Так, з початку епідемії в країні зафіксовано 11 067 випадків зараження коронавірусною інфекцією.

За період з вечора п’ятниці по ранок суботи померли п’ять чоловік, у яких був діагностований коронавірус. Всього з початку епідемії від коронавірусу померли 499 осіб.

Нагадаємо, що дитячі садки, школи та університети Польщі будуть закриті до 24 травня на фоні заходів по боротьбі з коронавірусом.

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