Число зараженных коронавирусом в Польше превысило 11 тысяч, почти 500 человек скончались

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 23964 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 72190 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 100533 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 126946 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 127914 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 170520 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 121410 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104912 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103058 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Число зараженных коронавирусом в Польше превысило 11 тысяч, почти 500 человек скончались

Число зараженных коронавирусом в Польше превысило 11 тысяч, почти 500 человек скончались

Киев  •  УНН

 • 23469 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Количество зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Польше превысило 11 тысяч, а всего с начала эпидемии от коронавируса скончались 499 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения республики.

Так, с начала эпидемии в стране зафиксировано 11 067 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

За период с вечера пятницы по утро субботы скончались пять человек, у которых был диагностирован коронавирус. Всего с начала эпидемии от коронавируса скончались 499 человек.

Напомним, что детские сады, школы и университеты Польши будут закрыты до 24 мая на фоне мер по борьбе с коронавирусом.

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