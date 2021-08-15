Інцидент стався в районі Аккар на півночі Лівану. Місцеві ЗМІ повідомляють, що вибух прогримів біля берегів населеного пункту Ат-Таліл в районі Аккар. До рятувальної операції залучено поряд з Червоним Хрестом представників ліванської армії, сил безпеки і цивільної оборони.
Кількість загиблих внаслідок вибуху танкера у Лівані зросла до 28
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Щонайменше 28 людей загинули, а 79 отримали поранення внаслідок вибуху паливного бака на півночі Лівану. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.
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Ліван страждає від серйозної нестачі палива, що призводить до довгих черг на АЗС і тривалого відключення електроенергії. Повідомлення різняться щодо того, що стало причиною вибуху, від стрілянини, яка влучила в бак з бензином, до повідомлень, що це сталося від людини, яка запалила запальничку.
Президент Мішель Аун написав у Twitter, що просив судову владу розслідувати обставини, що призвели до вибуху.
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