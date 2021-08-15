Число погибших в результате взрыва танкера в Ливане возросло до 28

Детали

Ливан страдает от серьезной нехватки топлива, что приводит к длинным очередям на АЗС и длительного отключения электроэнергии. Сообщение различаются по тому, что стало причиной взрыва, от стрельбы, которая попала в бак с бензином, к сообщениям, что это произошло от человека, который зажег зажигалку.

Президент Мишель Аун написал в Twitter, что просил судебную власть расследовать обстоятельства, приведшие к взрыву.

Напомним

Инцидент произошел в районе Аккара на севере Ливана. Местные СМИ сообщают, что взрыв прогремел у берегов населенного пункта Ат-Талил в районе Аккара. К спасательной операции привлечены рядом с Красным Крестом представителей ливанской армии, сил безопасности и гражданской обороны.