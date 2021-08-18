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Кількість загиблих в результаті землетрусу на Гаїті зросла до 1 941

Кількість загиблих в результаті землетрусу на Гаїті зросла до 1 941

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 серпня. УНН. Агентство цивільного захисту Гаїті повідомило про збільшення кількості загиблих від землетрусу в суботу до 1941 особи, а кількість поранених - понад 9 тисяч, передає УНН.

Цитата

“На 17 серпня управління цивільного захисту зареєструвало 1 941 загиблого: 1 597 — в департаменті Південь, 205 — в департаменті Гранд-анс, 137 — в департаменті Ніппо і двох — в департаменті Північний-Захід. Також зареєстровано більш ніж 9 тис. поранених” , - йдеться в заяві відомства.

Деталі

За даними влади, понад 100 тис. будівель в регіоні зруйновано повністю або частково, в даний момент рятувальники продовжують шукати людей під завалами.

Нагадаємо

Прем’єр-міністр Гаїті Аріель Анрі заявив, що “сильний землетрус” призвів до загибелі людей і завдав збитків в різних частинах країни. Він сказав, що мобілізує всі доступні урядові ресурси, щоб допомогти жертвам, і закликав гаїтян об’єднатися.

Землетрус магнітудою 7,2 з епіцентром приблизно в 125 км на захід від гаїтянської столиці Порт-о-Пренс сталася вдень 14 серпня.

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