Количество погибших в результате землетрясения на Гаити достигло 1941
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Агентство гражданской защиты Гаити сообщило об увеличении количества погибших от землетрясения в субботу до 1941 человека, а количество раненых - более 9 тысяч, передает УНН.
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“По состоянию на 17 августа управление гражданской защиты зарегистрировало 1941 погибшего: 1597 — в департаменте Юг, 205 — в департаменте Гранд-Анс, 137 — в департаменте Ниппо и двух — в департаменте Северо-Запад. Также зарегистрировано более 9 тыс. раненых”, — говорится в заявлении ведомства.
Детали
По данным властей, более 100 тыс. зданий в регионе разрушены полностью или частично, в данный момент спасатели продолжают искать людей под завалами.
Напомним
Премьер-министр Гаити Ариэль Анри заявил, что “сильное землетрясение” привело к гибели людей и нанесло ущерб в разных частях страны. Он сказал, что мобилизует большие правительственные ресурсы, чтобы помочь жертвам, и призвал гаитян объединиться.
Землетрясение магнитудой 7,2 с эпицентром примерно в 125 км к западу от гаитянской столицы Порт-о-Пренс произошла днем 14 августа.