Кількість загиблих через прорив дамби в Бразилії зросла до 169 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. Кількість загиблих при прориві греблі в південно-східному штаті Мінас-Жерайс в Бразилії збільшилася до 169 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Раніше повідомлялося про 165 загиблих.
За останніми даними, число зниклих безвісти зменшилось до 141 особи.
Нагадаємо, прорив дамби на залізорудному руднику в штаті Мінас-Жерайс стався 25 січня. НП сталася на хвостосховищі — комплексі споруд, які призначені для зберігання відходів збагачення корисних копалин (саме вони називаються хвостами). Об’єкт належить бразильської корпорації Vale.
Як розповідали рятувальники, після руйнування греблі декілька десятків людей опинилися в пастці, яка утворилася в районах біля річки. Потоки води зруйнували кілька будинків.