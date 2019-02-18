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Кількість загиблих через прорив дамби в Бразилії зросла до 169 осіб

Кількість загиблих через прорив дамби в Бразилії зросла до 169 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 лютого. УНН. Кількість загиблих при прориві греблі в південно-східному штаті Мінас-Жерайс в Бразилії збільшилася до 169 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Раніше повідомлялося про 165 загиблих.

За останніми даними, число зниклих безвісти зменшилось до 141 особи.

Нагадаємо, прорив дамби на залізорудному руднику в штаті Мінас-Жерайс стався 25 січня. НП сталася на хвостосховищі — комплексі споруд, які призначені для зберігання відходів збагачення корисних копалин (саме вони називаються хвостами). Об’єкт належить бразильської корпорації Vale.

Як розповідали рятувальники, після руйнування греблі декілька десятків людей опинилися в пастці, яка утворилася в районах біля річки. Потоки води зруйнували кілька будинків.

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