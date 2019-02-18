Число погибших в результате прорыва плотины в Бразилии возросло до 169 человек

Ранее сообщалось о 165 погибших.

По последним данным, число пропавших без вести сократилось до 141 человека.

Напомним, прорыв дамбы на железорудном руднике в штате Минас-Жерайс произошло 25 января. ЧП произошло на хвостохранилище - комплексе сооружений, предназначенных для хранения отходов обогащения полезных ископаемых (именно они называются хвостами). Объект принадлежит бразильской корпорации Vale.

Как рассказывали спасатели, после разрушения плотины несколько десятков человек оказались в ловушке, которая образовалась в районах у реки. Потоки воды разрушили несколько домов.