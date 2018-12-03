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Кількість "євроблях" на кордоні з Україною зменшилася

Кількість "євроблях" на кордоні з Україною зменшилася

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. Останніми днями зменшилася кількість автомобілів з європейськими номерами на перетині українського кордону у західному регіоні. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби України.

"Після набрання чинності законодавчих норм щодо легалізації ввезених із порушенням митного та податкового законодавства автомобілів із європейською реєстрацією, на ділянці західного кордону фіксується зменшення пасажиропотоку на 5% та транспортних засобів майже на 15%. У першу чергу це пов’язано із зменшенням кількості громадян, які раніше на автівках з іноземною реєстрацією кожні п’ять днів виїжджали за кордон", - зазначили у ДПСУ.

Також у відомстві повідомили, що усі пункти пропуску на західному кордоні працюють у штатному режимі, на відміну від минулого тижня, коли власники авто з іноземною реєстрацією обмежували під’їзні шляхи до кордону.

"Останніми днями фіксується відсутність черг перед пунктами пропуску та зменшення кількості транспортного потоку, який перетинає державний кордон з країнами Євросоюзу", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, з дня набуття чинності законів про акцизи на легкові автомобілі, а також про посилення контролю над переміщенням і використанням в Україні автомобілів на іноземній реєстрації, офіційно розмитнили лише 74 автомобілі на єврономерах.

Як повідомляв УНН, 25 листопада набули чинності закони № 8487 і № 8488 про акцизи на легкові автомобілі, а також про посилення контролю над переміщенням і використанням автомобілів на іноземній реєстрації.

Зазначимо, після підписання Президентом Петром Порошенком законів щодо "євроблях" власники автомобілів на єврономерах вийшли на акції на кордоні. 28 листопада всі під’їзні шляхи, які ведуть до пунктів пропуску на західному кордоні і які були заблоковані протестувальниками, були повністю розблоковані.

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