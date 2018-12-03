Количество "евроблях" на границе с Украиной уменьшилась
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. В последние дни уменьшилось количество автомобилей с европейскими номерами на пересечении украинской границы в западном регионе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.
"После вступления в силу законодательных норм по легализации ввезенных с нарушением таможенного и налогового законодательства автомобилей с европейской регистрацией, на участке западной границы фиксируется уменьшение пассажиропотока на 5% и транспортных средств почти на 15%. В первую очередь это связано с уменьшением количества граждан, которые ранее на автомобилях с иностранной регистрацией каждые пять дней выезжали за границу", - отметили в ГПСУ.
Также в ведомстве сообщили, что все пункты пропуска на западной границе работают в штатном режиме, в отличие от прошлой недели, когда владельцы авто с иностранной регистрацией ограничивали подъездные пути к границе.
"В последние дни фиксируется отсутствие очередей перед пунктами пропуска и уменьшение количества транспортного потока, пересекающего государственную границу со странами Евросоюза", - говорится в сообщении.
Напомним, со дня вступления в силу законов об акцизах на легковые автомобили, а также об усилении контроля над перемещением и использованием в Украине автомобилей на иностранном регистрации, официально растаможили лишь 74 автомобили на еврономерах.
Как сообщал УНН, 25 ноября вступили в силу законы № 8487 и № 8488 об акцизах на легковые автомобили, а также об усилении контроля над перемещением и использованием автомобилей на иностранном регистрации.
Отметим, после подписания Президентом Петром Порошенко законов по "евробляхах" владельцы автомобилей на еврономерах вышли на акции на границе. 28 ноября все подъездные пути, ведущие к пунктам пропуска на западной границе и которые были заблокированы протестующими, были полностью разблокированы.