Кількість ворожих обстрілів у зоні ООС надвечір зросла до 14

$41.400.13
45.840.29
ukru
На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
11:26 • 4486 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
10:35 • 11568 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
09:11 • 44795 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

07:48 • 39511 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
06:31 • 39824 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 250217 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 166691 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 139446 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 140631 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 152360 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
2.2м/с
38%
Популярнi новини

Держдеп США: Єдина тема переговорів з росією – припинення вогню в Україні

11 квітня, 03:25 • 48335 перегляди

Каскадери почнуть отримувати "Оскари"

11 квітня, 05:36 • 29290 перегляди

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

07:02 • 46279 перегляди

"Рамштайн" стартував у Брюсселі: уже оголосили про нову коаліцію

08:05 • 44632 перегляди

У Луцькому ТЦК знайшли мертвим очільника ВЛК: що відомо

09:39 • 16124 перегляди
Публікації

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

09:11 • 44795 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 250217 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 203519 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 320592 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 339966 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Джон Хілі

Себастьєн Лекорню

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Китай

Реклама
УНН Lite

Розмови тільки про себе та колишніх: що найбільше дратує українців на початку стосунків - опитування

10:29 • 4854 перегляди

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

07:02 • 46704 перегляди

Каскадери почнуть отримувати "Оскари"

11 квітня, 05:36 • 29698 перегляди

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 66101 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 48309 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

The New York Times

MIM-104 Patriot

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

Кількість ворожих обстрілів у зоні ООС надвечір зросла до 14

Київ • УНН

 • 8620 перегляди

КИЇВ. 27 вересня. УНН. Станом на вечір бойовики здійснили 14 обстрілів позицій операції Об'єднаних сил на Донбасі, внаслідок чого один боєць отримав поранення. Про це повідомила офіцер пресцентру Об’єднаних сил Світлана Халімоненко під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Кількість ворожих обстрілів у зоні ООС надвечір зросла до 14

"Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 14 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї", - зазначила Халімоненко.

Зокрема, за її словами, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики здійснили 6 обстрілів позицій Об'єднаних сил: три рази поблизу Водяного з напрямків Пікузів та Ужівки – з озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї; в районі Богданівки з напрямку Стили – зі станкового протитанкового гранатомета; неподалік Авдіївки з напрямку Яковлівки та поблизу Лебединського з напрямку Саханки – зі стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 8 обстрілів позицій Об'єднаних сил: неподалік Травневого з напрямку Доломітного – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм; тричі поблизу Новолуганського з напрямку Доломітного – з мінометів калібру 82 мм та гранатометів різних систем; неподалік Луганського з напрямку Логвинового – з міномета калібру 82 мм, автоматичного гранатомета та стрілецької зброї; поблизу Південного з напрямку "Шахта ім.Гагаріна" – з міномета калібру 82 мм, озброєння БМП, протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем та стрілецької зброї; неподалік Луганського з напрямку Калинівки – з міномета калібру 120 мм; поблизу Новозванівки з напрямку Калинового – зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.

Речниця додала, що внаслідок обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення.

Нагадаємо, станом на 12 годину сьогодні бойовики здійснили 8 обстрілів позицій українських захисників на Донбасі з різних видів зброї.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Brent
$63.28
Bitcoin
$82,124.60
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$33.34
Золото
$3,231.30
Ethereum
$1,558.08