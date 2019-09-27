Кількість ворожих обстрілів у зоні ООС надвечір зросла до 14
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. Станом на вечір бойовики здійснили 14 обстрілів позицій операції Об'єднаних сил на Донбасі, внаслідок чого один боєць отримав поранення. Про це повідомила офіцер пресцентру Об’єднаних сил Світлана Халімоненко під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 14 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї", - зазначила Халімоненко.
Зокрема, за її словами, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики здійснили 6 обстрілів позицій Об'єднаних сил: три рази поблизу Водяного з напрямків Пікузів та Ужівки – з озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї; в районі Богданівки з напрямку Стили – зі станкового протитанкового гранатомета; неподалік Авдіївки з напрямку Яковлівки та поблизу Лебединського з напрямку Саханки – зі стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 8 обстрілів позицій Об'єднаних сил: неподалік Травневого з напрямку Доломітного – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм; тричі поблизу Новолуганського з напрямку Доломітного – з мінометів калібру 82 мм та гранатометів різних систем; неподалік Луганського з напрямку Логвинового – з міномета калібру 82 мм, автоматичного гранатомета та стрілецької зброї; поблизу Південного з напрямку "Шахта ім.Гагаріна" – з міномета калібру 82 мм, озброєння БМП, протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем та стрілецької зброї; неподалік Луганського з напрямку Калинівки – з міномета калібру 120 мм; поблизу Новозванівки з напрямку Калинового – зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.
Речниця додала, що внаслідок обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення.
Нагадаємо, станом на 12 годину сьогодні бойовики здійснили 8 обстрілів позицій українських захисників на Донбасі з різних видів зброї.