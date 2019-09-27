Количество вражеских обстрелов в зоне ООС под вечер возросло до 14
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. По состоянию на вечер боевики совершили 14 обстрелов позиций операции Объединенных сил на Донбассе, в результате чего один боец получил ранения. Об этом сообщила офицер пресс-центра Объединенных сил Светлана Халимоненко во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 14 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - отметила Халимоненко.
В частности, по ее словам, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 6 обстрелов позиций Объединенных сил: три раза вблизи Водяного из направлений Пикуз и Ужовки - из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия; в районе Богдановка из направления Стилы - из станкового противотанкового гранатомета; неподалеку Авдеевки из направления Яковлевки и вблизи Лебединского из направления Саханки - из стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 8 обстрелов позиций Объединенных сил: неподалеку Травневого из направления Доломитного - из минометов калибра 120 мм и 82 мм; трижды вблизи Новолуганского из направления Доломитного - из минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем; неподалеку Луганского из направления Логвиново - из миномета калибра 82 мм, автоматического гранатомета и стрелкового оружия; вблизи Пивденного из направления "Шахты им.Гагарина" - из миномета калибра 82 мм, вооружения БМП, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и стрелкового оружия; неподалеку Луганского из направления Калиновки - из миномета калибра 120 мм; вблизи Новозвановки из направления Калиновой - из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.
Пресс-секретарь добавила, что в результате обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранение.
Напомним, на 12:00 сегодня боевики осуществили 8 обстрелов позиций украинских защитников на Донбассе из различных видов оружия.