Кількість російських кораблів у морі зменшилась - у ВМС пояснили причини

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«Дещо зменшилося угрупування за рахунок того, що деякі одиниці у них перебувають на ремонті. Після інцидентів, які з ними відбулися. Поповнювати корабельний склад їм (росіянам – ред.) важко, тому що Босфорську протоку закрито Туреччиною. Тому ситуація є сталою, до 50 бойових одиниць перебуває в Азово-Чорноморському регіоні», - розповів Плетенчук.

Доповнення

12 серпня Плетенчук повідомляв, що за останній місяць росія втратила три кораблі, два з яких були бойовими.

Як раніше повідомляв УНН, станом на 15 серпня, Кримський міст охороняли 8 кораблів, 6 катерів рф з півночі та з півдня. Також, дві одиниці знаходились у південно-західній частині Чорного моря: один сторожовий корабель та патрульний «Василь Биков».

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