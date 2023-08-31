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Кількість російських кораблів у морі зменшилась - у ВМС пояснили причини

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 серпня. УНН. Корабельне угрупування росії у морі дещо зменшилося через ремонти, а поповнювати склад стало важко. Про це повідомив речник ВМС України Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Дещо зменшилося угрупування за рахунок того, що деякі одиниці у них перебувають на ремонті. Після інцидентів, які з ними відбулися. Поповнювати корабельний склад їм (росіянам – ред.) важко, тому що Босфорську протоку закрито Туреччиною. Тому ситуація є сталою, до 50 бойових одиниць перебуває в Азово-Чорноморському регіоні», - розповів Плетенчук.

Доповнення

12 серпня Плетенчук повідомляв, що за останній місяць росія втратила три кораблі, два з яких були бойовими.

Як раніше повідомляв УНН, станом на 15 серпня, Кримський міст охороняли 8 кораблів, 6 катерів рф з півночі та з півдня. Також, дві одиниці знаходились у південно-західній частині Чорного моря: один сторожовий корабель та патрульний «Василь Биков».

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