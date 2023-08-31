Количество российских кораблей в море уменьшилось - в ВМС объяснили причины

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КИЕВ. 31 августа. УНН. Корабельная группировка россии в море несколько уменьшилась из-за ремонтов, а пополнять состав стало трудно. Об этом сообщил представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Цитата

«Несколько уменьшилась группировка за счет того, что некоторые единицы у них находятся на ремонте. После инцидентов, которые с ними произошли. Пополнять корабельный состав им (россиянам – ред.) трудно, потому что Босфорский пролив закрыт Турцией. Поэтому ситуация является постоянной, до 50 боевых единиц находится в Азово-Черноморском регионе», - рассказал Плетенчук.

Дополнение

12 августа Плетенчук сообщал, что за последний месяц россия потеряла три корабля, два из которых были боевыми.

Как ранее сообщал УНН, по состоянию на 15 августа, Крымский мост охраняли 8 кораблей, 6 катеров рф с севера и с юга. Также, две единицы находились в юго-западной части Черного моря: один сторожевой корабль и патрульный «Василий Быков».

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