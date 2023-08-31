Количество российских кораблей в море уменьшилось - в ВМС объяснили причины

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«Несколько уменьшилась группировка за счет того, что некоторые единицы у них находятся на ремонте. После инцидентов, которые с ними произошли. Пополнять корабельный состав им (россиянам – ред.) трудно, потому что Босфорский пролив закрыт Турцией. Поэтому ситуация является постоянной, до 50 боевых единиц находится в Азово-Черноморском регионе», - рассказал Плетенчук.

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12 августа Плетенчук сообщал, что за последний месяц россия потеряла три корабля, два из которых были боевыми.

Как ранее сообщал УНН, по состоянию на 15 августа, Крымский мост охраняли 8 кораблей, 6 катеров рф с севера и с юга. Также, две единицы находились в юго-западной части Черного моря: один сторожевой корабль и патрульный «Василий Быков».

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