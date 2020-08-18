Кількість пожеж зростає в геометричній прогресії: з початку року в Україні вигоріло понад 100 тисяч га лісу
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Кількість пожеж в Україні збільшується в геометричній прогресії. З початку року вигоріло понад 100 тисяч га лісу, у той час як в 2000-х роках вигоріло близько 10 тисяч га. Про це в інтерв'ю УНН розповів професор Національного університету біоресурсів і природокористування України, директор Регіонального Східноєвропейського центру моніторингу пожеж Сергій Зібцев.
"У 80-х під час лісових пожеж згоріло 3 тисячі гектарів за рік, в 90-х - 5 тисяч гектарів, в 2000 - 10 тисяч, 2020 року - у нас ще рік не закінчився, але у нас вже є більше ніж 100 тисяч згорілих гектарів лісу. Що стосується сільгоспполів, у нас стабільно згорає від 300 тисяч гектарів. У 2016-2017 - 500 тисяч гектарів, 2014 року - 1 млн гектарів. Так, що згорає від 300 тисяч до 1 млн гектарів щорічно", - зазначив він.
При цьому, він зазначив, що кількість пожеж з кожним роком збільшується.
"Збільшується, і збільшується в геометричній прогресії, ось що саме насторожує", - додав професор.
Нагадаємо, в Україні в порівнянні з минулим роком кількість пожеж збільшилася утричі.