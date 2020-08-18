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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 73116 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 100019 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 123891 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 105702 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 125618 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100815 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101712 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103793 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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Число пожаров ростет в геометрической прогресии: с начала года в Украине выгорело более 100 тысяч га леса

Число пожаров ростет в геометрической прогресии: с начала года в Украине выгорело более 100 тысяч га леса

Киев  •  УНН

 • 20081 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. Количество пожаров в Украине увеличивается в геометрической прогресии. С начала года выгорело более 100 тысяч га леса, в то время как в 2000-х годах выгорело около 10 тысяч га. Об этом в интервью УНН рассказал профессор Национального университета биоресурсов и природопользования Украины, директор Регионального Восточноевропейского центра мониторинга пожаров Сергей Зибцев.

“В 80-х во время лесных пожаров сгорело 3 тысячи гектаров за год, в 90-х — 5 тысяч гектаров, в 2000 — 10 тысяч, 2020 — у нас еще год не закончился, но у нас уже есть больше 100 тысяч сгоревших гектаров леса. По сельхозполям у нас стабильно сгорает от 300 тысяч гектаров. В 2016-2017 — 500 тысяч гектаров, 2014 — 1 млн гектаров. Так, что сгорает от 300 тысяч до 1 млн гектаров ежегодно”, — отметил он.

При этом, он отметил, что количество пожаров с каждым годом увеличивается.

“Увеличивается, и увеличивается в геометрической прогрессии, вот что настораживает”, — добавил профессор.

Напомним, в Украине по сравнению с прошлым годом количество пожаров увеличилось в три раза

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