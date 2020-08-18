Число пожаров ростет в геометрической прогресии: с начала года в Украине выгорело более 100 тысяч га леса
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Количество пожаров в Украине увеличивается в геометрической прогресии. С начала года выгорело более 100 тысяч га леса, в то время как в 2000-х годах выгорело около 10 тысяч га. Об этом в интервью УНН рассказал профессор Национального университета биоресурсов и природопользования Украины, директор Регионального Восточноевропейского центра мониторинга пожаров Сергей Зибцев.
“В 80-х во время лесных пожаров сгорело 3 тысячи гектаров за год, в 90-х — 5 тысяч гектаров, в 2000 — 10 тысяч, 2020 — у нас еще год не закончился, но у нас уже есть больше 100 тысяч сгоревших гектаров леса. По сельхозполям у нас стабильно сгорает от 300 тысяч гектаров. В 2016-2017 — 500 тысяч гектаров, 2014 — 1 млн гектаров. Так, что сгорает от 300 тысяч до 1 млн гектаров ежегодно”, — отметил он.
При этом, он отметил, что количество пожаров с каждым годом увеличивается.
“Увеличивается, и увеличивается в геометрической прогрессии, вот что настораживает”, — добавил профессор.
Напомним, в Украине по сравнению с прошлым годом количество пожаров увеличилось в три раза.