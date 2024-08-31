Війська РФ за добу вбили двох жителів Донеччини, ще дев'ятьох поранили
Київ • УНН
Минулої доби, 30 серпня, внаслідок атак армії РФ загинули двоє жителів Донецької області і дев'ятеро поранені. Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін
Минулої доби, 30 серпня, внаслідок атак армії РФ загинули двоє жителів Донецької області і дев'ятеро поранені. Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін у Телеграмі, передає УНН.
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"За 30 серпня росіяни вбили 2 жителів Донеччини — у Кураховому і Гірнику. Ще 9 людей в області за добу дістали поранення", - поінформував Філашкін.
Нагадаємо
Російські війська 30 серпня завдали прицільного удару по пункту постійного базування бригади екстреної медичної допомоги в Донецькій області.
Донеччина: через обстріли рф за добу загинуло 5 жителів, серед яких підліток 29.08.24, 10:44 • 36486 переглядiв