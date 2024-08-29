Донеччина: через обстріли рф за добу загинуло 5 жителів, серед яких підліток
Київ • УНН
За добу російські війська атакували 12 населених пунктів Донеччини. Внаслідок обстрілів загинули 5 мирних жителів, у тому числі 17-річний хлопець, ще 6 людей поранено.
Війська рф минулої доби, 28 серпня, атакували 12 населених пунктів Донеччини. Внаслідок ворожих обстрілів загинули п’ять місцевих жителів, зокрема дитина, ще шестеро людей зазнали поранень. Про це УНН повідомляє із посиланням на поліцію регіону.
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