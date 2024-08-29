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Донеччина: через обстріли рф за добу загинуло 5 жителів, серед яких підліток

Донеччина: через обстріли рф за добу загинуло 5 жителів, серед яких підліток

Київ • УНН

 • 36486 перегляди

За добу російські війська атакували 12 населених пунктів Донеччини. Внаслідок обстрілів загинули 5 мирних жителів, у тому числі 17-річний хлопець, ще 6 людей поранено.

Війська рф минулої доби, 28 серпня, атакували 12 населених пунктів Донеччини. Внаслідок ворожих обстрілів загинули п’ять місцевих жителів, зокрема дитина, ще шестеро людей зазнали поранень. Про це УНН повідомляє із посиланням на поліцію регіону. 

За добу правоохоронці задокументували 2 195 ворожих обстрілів по лінії фронту та житловому сектору.

Руйнувань зазнали 70 цивільних об’єктів - 36 житлових будинків, магазин, нежитлові приміщення автомобілі.

На Ізмайлівку окупанти скинули авіабомбу "КАБ" з модулем УМПК – зруйнували приватний будинок. Загинули четверо людей, серед них - 17-річний хлопець, тіла родини деблоковано з-під завалів.

Лісівку російські війська накрили з артилерії – вбили цивільну особу.

У Часовому Яру внаслідок удару дрону поранено двох мирних мешканців, пошкоджено приватну оселю.

Костянтинівку ворог обстріляв з артилерії, травмовано людину, пошкоджено три багатоквартирних будинки, магазин, два авто.

5 людей дістали поранення внаслідок ворожих атак у Херсонській області29.08.24, 07:58 • 28632 перегляди

Є поранений у Щербинівці, руйнувань зазнали дві приватних оселі.

У Никонорівці внаслідок артобстрілу поранення отримали двоє цивільних осіб, пошкоджено три приватних будинки.

По Мирнограду росія вдарила авіабомбою "ФАБ-500" з модулем УМПК – зазнали руйнувань 20 приватних будинків і нежитлові приміщення.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна

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