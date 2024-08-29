Донетчина: из-за обстрелов рф за сутки погибло 5 жителей, среди которых подросток
Киев • УНН
За сутки российские войска атаковали 12 населенных пунктов Донецкой области. В результате обстрелов погибли 5 мирных жителей, в том числе 17-летний парень, еще 6 человек ранены.
Войска рф за прошедшие сутки, 28 августа, атаковали 12 населенных пунктов Донецкой области. В результате вражеских обстрелов погибли пять местных жителей, в том числе ребенок, еще шесть человек получили ранения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию региона.
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