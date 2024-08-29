Донетчина: из-за обстрелов рф за сутки погибло 5 жителей, среди которых подросток

Войска рф за прошедшие сутки, 28 августа, атаковали 12 населенных пунктов Донецкой области. В результате вражеских обстрелов погибли пять местных жителей, в том числе ребенок, еще шесть человек получили ранения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию региона.

За сутки правоохранители задокументировали 2 195 вражеских обстрелов по линии фронта и жилому сектору.

Разрушениям подверглись 70 гражданских объектов - 36 жилых домов, магазин, нежилые помещения автомобили.

На Измайловку оккупанты сбросили авиабомбу "КАБ" с модулем УМПК - разрушили частный дом. Погибли четыре человека, среди них - 17-летний парень, тела семьи деблокированы из-под завалов.

Лесовку российские войска накрыли из артиллерии - убили гражданское лицо.

В Часовом Яру в результате удара дрона ранены двое мирных жителей, поврежден частный дом.

Константиновку враг обстрелял из артиллерии, травмирован человек, повреждены три многоквартирных дома, магазин, два авто.

5 человек получили ранения в результате вражеских атак в Херсонской области

Есть раненый в Щербиновке, разрушениям подверглись два частных дома.

В Никоноровке в результате артобстрела ранения получили двое гражданских лиц, повреждены три частных дома.

По Мирнограду россия ударила авиабомбой "ФАБ-500" с модулем УМПК - подверглись разрушениям 20 частных домов и нежилые помещения.