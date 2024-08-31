Войска РФ за сутки убили двух жителей Донбасса, еще девять ранили
Киев • УНН
За прошедшие сутки, 30 августа, в результате атак армии РФ погибли двое жителей Донецкой области и девять ранены. Об этом сообщил начальник Донецкой ОВД Вадим Филашкин.
За прошедшие сутки, 30 августа, в результате атак армии РФ погибли двое жителей Донецкой области и девять ранены. Об этом сообщил начальник Донецкой ОВД Вадим Филашкин в Телеграмме, передает УНН.
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"За 30 августа россияне убили 2 жителей Донбасса — в Курахово и Горняке. Еще 9 человек в области за сутки получили ранения", – проинформировал Филашкин.
Напомним
Российские войска 30 августа нанесли прицельный удар по пункту постоянного базирования бригады экстренной медицинской помощи в Донецкой области.
Войска рф уничтожили пункт постоянного базирования "скорой" в Донецкой области30 августа 2024, 13:44 • 14577 просмотров