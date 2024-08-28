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Кількість постраждалих від російської атаки на Куп'янськ зросла до 16

Кількість постраждалих від російської атаки на Куп'янськ зросла до 16

Київ • УНН

 • 28428 перегляди

Внаслідок авіаудару РФ по Куп'янську 28 серпня постраждало 16 людей, серед них правоохоронці. За даними прокуратури, російські війська використали авіабомбу ФАБ-500 з УМПК.

Внаслідок російської атаки на Куп'янськ, яка відбулась вдень 28 серпня, постраждало вже 16 людей. Про це заявили у Харківській обласній прокуратурі, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що серед останніх потерпілих - правоохоронці.

Станом на 21:45 кількість постраждалих зросла до 16 людей: за медичною допомогою звернулись ще двоє співробітників поліції

- резюмували в прокуратурі. 

Нагадаємо

Як з'ясували в прокуратурі 28 серпня близько 16:00 збройні сили рф завдали авіаційний удар по місту Купʼянськ. За попередніми даними, війська рф завдали удар по місту ФАБ-500 з УМПК.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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