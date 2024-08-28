Кількість постраждалих від російської атаки на Куп'янськ зросла до 16
Київ • УНН
Внаслідок авіаудару РФ по Куп'янську 28 серпня постраждало 16 людей, серед них правоохоронці. За даними прокуратури, російські війська використали авіабомбу ФАБ-500 з УМПК.
Внаслідок російської атаки на Куп'янськ, яка відбулась вдень 28 серпня, постраждало вже 16 людей. Про це заявили у Харківській обласній прокуратурі, передає УНН.
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Зазначається, що серед останніх потерпілих - правоохоронці.
Станом на 21:45 кількість постраждалих зросла до 16 людей: за медичною допомогою звернулись ще двоє співробітників поліції
Нагадаємо
Як з'ясували в прокуратурі 28 серпня близько 16:00 збройні сили рф завдали авіаційний удар по місту Купʼянськ. За попередніми даними, війська рф завдали удар по місту ФАБ-500 з УМПК.