Количество пострадавших от российской атаки на Купянск возросло до 16
Киев • УНН
В результате авиаудара РФ по Купянску 28 августа пострадали 16 человек, среди них правоохранители. По данным прокуратуры, российские войска использовали авиабомбу ФАБ-500 с УМПК.
В результате российской атаки на Купянск, которая состоялась днем 28 августа, пострадали уже 16 человек. Об этом заявили в Харьковской областной прокуратуре, передает УНН.
Детали
Отмечается, что среди последних пострадавших - правоохранители.
По состоянию на 21:45 количество пострадавших возросло до 16 человек: за медицинской помощью обратились еще двое сотрудников полиции
Напомним,
Как выяснили в прокуратуре 28 августа около 16:00 вооруженные силы рф нанесли авиационный удар по городу Купянск. По предварительным данным, войска рф нанесли удар по городу ФАБ-500 из УМПК.