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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Количество пострадавших от российской атаки на Купянск возросло до 16

Количество пострадавших от российской атаки на Купянск возросло до 16

Киев  •  УНН

28 августа 2024, 19:06  •  7622 просмотра

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В результате авиаудара РФ по Купянску 28 августа пострадали 16 человек, среди них правоохранители. По данным прокуратуры, российские войска использовали авиабомбу ФАБ-500 с УМПК.

В результате российской атаки на Купянск, которая состоялась днем 28 августа, пострадали уже 16 человек. Об этом заявили в Харьковской областной прокуратуре, передает УНН.

Детали

Отмечается, что среди последних пострадавших - правоохранители.

По состоянию на 21:45 количество пострадавших возросло до 16 человек: за медицинской помощью обратились еще двое сотрудников полиции

- резюмировали в прокуратуре. 

Напомним,

Как выяснили в прокуратуре 28 августа около 16:00 вооруженные силы рф нанесли авиационный удар по городу Купянск. По предварительным данным, войска рф нанесли удар по городу ФАБ-500 из УМПК.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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