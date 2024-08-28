Количество пострадавших от российской атаки на Купянск возросло до 16

Банки в июне выдали ипотечных кредитов на 1 млрд гривен: в НБУ рассказали, в каких регионах больше всего 2 часа назад • 11000 просмотра

Должны выйти на уменьшение дефицита: Зеленский о ситуации со "светом" 2 часа назад • 20389 просмотра

Миссия МВФ прибудет Украину на следующей неделе - Bloomberg 3 часа назад • 18182 просмотра

Завтра с 15:00 до 22:00 планируют отключать три очереди одновременно: в Укрэнерго уточнили прогноз по "свету" 3 часа назад • 12579 просмотра