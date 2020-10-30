Кількість постраждалих у результаті землетрусу в Туреччині зросла до 607

"Після землетрусу сталося в цілому 170 повторних підземних поштовхів, магнітуда 21 з яких була вище 4,0. До теперішнього часу в результаті землетрусу загинули 12 наших громадян, 607 осіб отримали травми", - йдеться в заяві відомства.

Раніше надійшла інформація про 522 постраждалих.

Турецькі рятувальники вже більше семи годин ведуть роботи з пошуку людей, які можуть залишатися під уламками зруйнованих будинків. Раніше повідомлялося, що було врятовано не менше 70 осіб.

Нагадаємо, землетрус магнітудою 6,7 стався в п’ятницю в морі за 19 км на північний захід від острова Самос, він відчувався в Афінах і Стамбулі. Підземні поштовхи привели до обвалення не менше 20 будинків в турецькому Ізмірі, руйнування є і в грецькому місті Неон-Карловасі. Рятувальники розбирають завали, під якими можуть бути люди. Є загиблі, сотні постраждали.