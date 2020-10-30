Число пострадавших в результате землетрясения в Турции возросло до 607
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Число пострадавших в результате сильного землетрясения в провинции Измир на западе Турции возросло до 607. Об этом сообщило в пятницу турецкое Управление по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.
"После землетрясения произошло в целом 170 повторных подземных толчков, магнитуда 21 из которых была выше 4,0. К настоящему времени в результате землетрясения погибли 12 наших граждан, 607 человек получили травмы", - говорится в заявлении ведомства.
Ранее поступила информация о 522 пострадавших.
Турецкие спасатели уже более семи часов ведут работы по поиску людей, которые могут оставаться под обломками разрушенных домов. Ранее сообщалось, что были спасены не менее 70 человек.
Напомним, землетрясение магнитудой 6,7 произошло в пятницу в море в 19 км к юго-западу от острова Самос, оно ощущалось в Афинах и Стамбуле. Подземные толчки привели к обрушению не менее 20 домов в турецком Измире, разрушения есть и в греческом городе Неон-Карловаси. Спасатели разбирают завалы, под которыми могут находиться люди. Есть погибшие, сотни пострадали.