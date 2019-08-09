Кількість постраждалих через нові вибухи на арсеналі в Красноярському краї зросла
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Кількість постраждалих в результаті двох нових вибухів на військовому арсеналі поруч з Ачинськом Красноярського краю зросла до 10 осіб. Про це повідомили в медичних службах, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Медична допомога амбулаторно надана шести постраждалим, ще четверо госпіталізовані", - сказав співрозмовник агентства.
Відзначається, що життям постраждалих нічого не загрожує.
"Жодному пацієнту на сьогоднішні нічого не загрожує", - сказали в медустанові.
Як повідомляв УНН, увечері в п'ятницю, 9 серпня на території військової частини під Ачинськом в Красноярському краї стався вибух.
На цьому ж складі сталася пожежа 5 серпня, почалися вибухи боєприпасів. В районі було введено режим НС, з населених пунктів, розташованих в радіусі 20 км від місця НП, було евакуйовано більше 16 тис. осіб. 6 серпня пожежу було повністю ліквідовано, жителі почали повертатися в свої будинки. Кількість постраждалих при НП тоді становила 13 осіб, одна людина загинула.