Число пострадавших из-за новых взрывов на арсенале в Красноярском крае возросло

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 92514 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 100187 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 129065 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 139103 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 127168 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 128584 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 130588 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153177 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 151134 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140892 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Число пострадавших из-за новых взрывов на арсенале в Красноярском крае возросло

Число пострадавших из-за новых взрывов на арсенале в Красноярском крае возросло

Киев  •  УНН

 • 9970 просмотра

КИЕВ. 9 августа. УНН. Число пострадавших в результате двух новых взрывов на военном арсенале рядом с Ачинском Красноярского края возросло до 10 человек. Об этом сообщили в медицинских службах, передаёт УНН со ссылкой на ТАСС.

"Медицинская помощь амбулаторно оказана шести пострадавшим, еще четверо госпитализированы", - сказал собеседник агентства.

Отмечается, что жизням пострадавших ничего не угрожает.

"Ни одному пациенту на сегодняшний день ничего не угрожает", - сказали в медучреждении.

Как сообщал УНН, вечером в пятницу, 9 августа на территории военной части под Ачинском в Красноярском крае произошел взрыв

На этом же складе произошел пожар 5 августа, начались взрывы боеприпасов. В районе был введен режим ЧС, из населенных пунктов, расположенных в радиусе 20 км от места ЧП, было эвакуировано более 16 тыс. человек. 6 августа пожар был полностью ликвидирован, жители стали возвращаться в свои дома. Число пострадавших при ЧП тогда составило 13 человек, один человек погиб. 

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