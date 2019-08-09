Число пострадавших из-за новых взрывов на арсенале в Красноярском крае возросло
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. Число пострадавших в результате двух новых взрывов на военном арсенале рядом с Ачинском Красноярского края возросло до 10 человек. Об этом сообщили в медицинских службах, передаёт УНН со ссылкой на ТАСС.
"Медицинская помощь амбулаторно оказана шести пострадавшим, еще четверо госпитализированы", - сказал собеседник агентства.
Отмечается, что жизням пострадавших ничего не угрожает.
"Ни одному пациенту на сегодняшний день ничего не угрожает", - сказали в медучреждении.
Как сообщал УНН, вечером в пятницу, 9 августа на территории военной части под Ачинском в Красноярском крае произошел взрыв.
На этом же складе произошел пожар 5 августа, начались взрывы боеприпасов. В районе был введен режим ЧС, из населенных пунктов, расположенных в радиусе 20 км от места ЧП, было эвакуировано более 16 тыс. человек. 6 августа пожар был полностью ликвидирован, жители стали возвращаться в свои дома. Число пострадавших при ЧП тогда составило 13 человек, один человек погиб.