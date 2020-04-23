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Кількість підтверджених випадків коронавірусу в Німеччині наблизилась до 150 тисяч

Кількість підтверджених випадків коронавірусу в Німеччині наблизилась до 150 тисяч

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 квітня. УНН. Кількість підтверджених випадків коронавірусу в Німеччині зросла на 2 352 і на сьогодні становить 148 046 випадків. Про це з посиланням на дані Інституту Роберта Коха (RKI) пише Reuters, передає УНН.

Так, в інституті відзначили, що третій день поспіль кількість хворих прогресує.

Кількість загиблих зросла на 215 до 5094, згідно з даними інституту.

Як повідомляв УНН, кількість випадків коронавірусної хвороби COVID-19 в Німеччині протягом доби раніше склала 2 237.

У той же час повідомлялося, що одужали від коронавірусної хвороби в країні близько 99 400 осіб.

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