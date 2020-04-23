Кількість підтверджених випадків коронавірусу в Німеччині наблизилась до 150 тисяч
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Кількість підтверджених випадків коронавірусу в Німеччині зросла на 2 352 і на сьогодні становить 148 046 випадків. Про це з посиланням на дані Інституту Роберта Коха (RKI) пише Reuters, передає УНН.
Так, в інституті відзначили, що третій день поспіль кількість хворих прогресує.
Кількість загиблих зросла на 215 до 5094, згідно з даними інституту.
Як повідомляв УНН, кількість випадків коронавірусної хвороби COVID-19 в Німеччині протягом доби раніше склала 2 237.
У той же час повідомлялося, що одужали від коронавірусної хвороби в країні близько 99 400 осіб.