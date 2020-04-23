Число подтвержденных случаев коронавируса в Германии подошла к 150 тысячам
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. Число подтвержденных случаев коронавируса в Германии выросло на 2 352 и на сегодня составляет 148 046 случаев. Об этом со ссылкой на данные Института Роберта Коха (RKI) пишет Reuters, передает УНН.
Так, в институте отметили, что третий день подряд количество больных прогрессирует.
Число погибших возросло на 215 до 5094, согласно данным института.
Как сообщал УНН, количество случаев коронавирусной болезни COVID-19 в Германии в течение суток раньше составило 2 237.
В то же время сообщалось, что выздоровели от коронавирусной болезни в стране около 99 400 человек.