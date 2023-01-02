Кількість підроблених банкнот у 2022 році зменшилася в 3,9 раза - НБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. За 11 місяців 2022 року, порівняно з аналогічним періодом минулого року, кількість вилучених підроблених банкнот гривні зменшилася в 3,9 раза, а сума – у 4,5 раза. Про це йдеться у відповіді Національного банку України на запит УНН.
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“Як демонструють результати моніторингу стану вилучення з обігу підроблених банкнот гривні, який здійснює Національний банк, за 11 місяців 2022 року, порівняно з аналогічним періодом минулого року, кількість вилучених підроблених банкнот гривень зменшилася в 3,9 разів, а сума – в 4,5 разів”, — ідеться у відповіді.
Деталі
Так, на 1 млн справжніх банкнот гривень в обігу за результатами 11 місяців минулого року припадало 2,1 штук підробок (у 2021 році цей показник становив 7,1 штук).
У НБУ зазначили, що серед всіх вилучених з обігу підроблених банкнот гривні у 2022 прці переважали банкноти номіналами 200 та 500 гривень старого зразка.
“При цьому 90,2% вилучених з обігу підроблених банкнот гривні припадає на банкноти старого зразка. Cпіввідношення між підробками банкнот гривні старого і нового зразка кожного номіналу залишались практично незмінними протягом останніх трьох років”, — повідомляють у відомстві.
Водночас, здебільшого вилучені з обігу підроблені банкноти гривні друкувалися з використанням принтерів і були розраховані на неуважність громадян та касових працівників закладів торгівлі.
Щодо підробки монет, у НБУ констатували, що такого в Україні не зафіксовано.
Доповнення
Нацбанк анонсував випуск в Україні банкнот номіналом 100 гривень, на яких буде підпис голови Національного банку Андрія Пишного.