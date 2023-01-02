Количество поддельных банкнот в 2022 году уменьшилось в 3,9 раза - НБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. За 11 месяцев 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество изъятых поддельных банкнот гривні уменьшилось в 3,9 раза, а сумма – в 4,5 раза. Об этом говорится в ответе Национального банка Украины на запрос УНН.
Цитата
“Как демонстрируют результаты мониторинга состояния изъятия из обращения поддельных банкнот гривны, которое осуществляет Национальный банк, за 11 месяцев 2022 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество изъятых поддельных банкнот гривен уменьшилось в 3,9 раза, а сумма – в 4,5 раза”, — говорится в ответе.
Детали
На 1 млн настоящих банкнот гривен в обращении по результатам 11 месяцев прошлого года приходилось 2,1 штуки подделок (в 2021 году этот показатель составил 7,1 штук).
В НБУ отметили, что среди всех изъятых из оборота поддельных банкнот гривны в 2022 году преобладали банкноты номиналами 200 и 500 гривен старого образца.
“При этом 90,2% изъятых из обращения поддельных банкнот гривны приходится на банкноты старого образца. Соотношения между подделками банкнот гривны старого и нового образца каждого номинала оставались практически неизменными в течение последних трех лет”, — сообщают в ведомстве.
В то же время, в основном изъятые из обращения поддельные банкноты гривны печатались с использованием принтеров и были рассчитаны на невнимательность граждан и кассовых работников торговых заведений.
Относительно подделки монет, в НБУ констатировали, что такого в Украине не зафиксировано.
Дополнение
Нацбанк анонсировал выпуск в Украине банкнот номиналом 100 гривен, на которых будет подпись главы Национального банка Андрея Пышного.