Кількість нових громадян Німеччини досягла 20-річного максимуму: серед них і українці

Деталі

За попередніми даними, 2022 року німецьке громадянство отримали близько 168 500 осіб, повідомило Федеральне статистичне управління. Це був найвищий показник із 2002 року.

Із них 48 300 осіб, або 29%, були громадянами Сирії. Це більш ніж удвічі перевищує показник попереднього року та в сім разів перевищує показник 2020 року, оскільки все більше людей, які мігрували до Німеччини в період з 2014 по 2016 рік, відповідають вимогам для набуття громадянства.

До них належать робоче знання німецької мови та доказ того, що вони можуть забезпечити себе фінансово. Потрібно, щоб люди прожили в Німеччині не менше восьми років, але це не стосується подружжя та дітей. Процес набуття громадянства може бути скорочений до шести років для людей, які демонструють «особливі інтеграційні досягнення», такі як дуже добре знання мови, професійні досягнення чи громадянська активність. Минулого року було 23 100 таких «ранніх» натуралізацій, майже вдвічі більше, ніж у 2021 році, і 60% із них — сирійці.

Громадяни Туреччини були другою за величиною групою людей, які минулого року отримали німецьке громадянство — 14 200, що на 16% більше у порівнянні з 2021 роком, і в середньому вони прожили в Німеччині понад 24 роки.

Статистичне управління повідомило, що торік німецьке громадянство набули 5600 українців, що майже втричі більше, ніж роком раніше. Вони провели у Німеччині в середньому 13,3 року порівняно з 6,4 роками їхніх сирійських колег.

Контекст

Соціально-ліберальний уряд Німеччини планує спростити правила набуття громадянства, скоротивши з восьми до п'яти років кількість років, яку люди повинні прожити в країні до отримання німецького паспорта. Люди з «особливими інтеграційними здобутками» матимуть право на участь через три роки.

Уряд планує зняти обмеження на подвійне громадянство. Більшість людей з країн, які не є членами Європейського Союзу та Швейцарії, наразі мають відмовитися від свого попереднього громадянства при отриманні громадянства Німеччини.

Консервативні та вкрай праві опозиційні партії виступили проти цих планів. Поки що неясно, коли їх розгляне парламент.

У Німеччині мешкає близько 84 мільйонів жителів.