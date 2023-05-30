Количество новых граждан Германии достигло 20-летнего максимума: среди них и украинцы

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Киев • УНН

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КИЕВ. 30 мая. УНН. В прошлом году в Германии на 28% увеличилось количество людей, получивших гражданство, при этом выходцы из Сирии составляют более четверти натурализованных, информирует АР, передает УНН.

Детали

По предварительным данным, в 2022 году немецкое гражданство получили около 168 500 человек, сообщило Федеральное статистическое управление. Это был самый высокий показатель с 2002 года.

Из них 48 300 человек, или 29%, были гражданами Сирии. Это более чем вдвое превышает показатель предыдущего года и в семь раз превышает показатель 2020 года, поскольку все больше людей, которые мигрировали в Германию в период с 2014 по 2016 год, соответствуют требованиям для получения гражданства.

К ним относятся рабочее знание немецкого языка и доказательство того, что они могут обеспечить себя финансово. Люди должны прожить в Германии не менее восьми лет, но это не относится к супругам и детям. Процесс получения гражданства может быть сокращен до шести лет для людей, которые демонстрируют «особые интеграционные достижения», такие, как очень хорошее знание языка, профессиональные достижения или гражданская активность. В прошлом году было 23 100 таких «ранних» натурализаций, почти вдвое больше, чем в 2021 году, и 60% из них — сирийцы.

Граждане Турции были второй по величине группой людей, которые в прошлом году получили немецкое гражданство — 14 200, что на 16% больше по сравнению с 2021 годом, и в среднем они прожили в Германии более 24 года.

Статистическое управление сообщило, что в прошлом году немецкое гражданство получили 5600 украинцев, что почти втрое больше, чем годом ранее. Они провели в Германии в среднем 13,3 года по сравнению с 6,4 годами их сирийских коллег.

Контекст

Социально-либеральное правительство Германии планирует упростить правила получения гражданства, сократив с восьми до пяти лет количество лет, которое люди должны прожить в стране до получения немецкого паспорта. Люди с «особыми интеграционными достижениями» будут иметь право на участие через три года.

Правительство планирует снять ограничения на двойное гражданство. Большинство людей из стран, не являющихся членами Европейского Союза и Швейцарии, сейчас должны отказаться от своего предыдущего гражданства при получении гражданства Германии.

Консервативные и крайне правые оппозиционные партии выступили против этих планов. Пока неясно, когда их рассмотрит парламент.

В Германии проживает около 84 миллионов жителей.

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