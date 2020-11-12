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Кількість нелегалів на українському кордоні зменшилася у понад два рази - ДПСУ

Кількість нелегалів на українському кордоні зменшилася у понад два рази - ДПСУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 листопада. УНН. Протягом 10 місяців 2020 року кількість нелегальних мігрантів, затриманих на українському кордоні, становила 12 701 особа, що у 2,32 раза менше, ніж за аналогічний період 2019 року (29 496 людей). Про це УНН повідомили в ДПСУ у відповідь на запит.

“Упродовж січня-жовтня 2020 року за правопорушення, передбачене ст. 202 Кодексу України про адміністративні правопорушення "Порушення прикордонного режиму та режиму в пунктах пропуску“, складено 7,2 тис. протоколів”, — зазначили в відомстві.

Нелегально українсько-російську ділянку кордону намагалися перетнути 2129 людей, у той час, як торік таких “мандрівників” було у 2,37 раза більше — 5067.

Додамо, що найбільшу кількість нелегалів зафіксовано в аеропортах — 6287 (за аналогічний період у 2019 році — 14 564).

Відзначимо, що в межах україно-білоруської ділянки кордону значно зросла кількість спроб нелегального перетину — 251 у 2020 році проти 51 минулого.

Дещо виросла статистика й у межах морської ділянки. Так, цього року там було затримано за спробою незаконного перетину кордону 394 особи, а за аналогічний період минулого року — 329.

Нагадаємо, що чотири іноземці намагалися через український кордон потрапити до ЄС.

Також на кордоні з Угорщиною затримали іноземця, який йшов “до мами в Німеччину”.

Українські Національні Новини

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