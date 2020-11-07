Чотири іноземці намагалися через український кордон потрапити до ЄС

“Під час реалізації, наряд відділення „Мшанець“ зупинив автомобіль однієї зі служб таксі, в якому знаходилося четверо іноземців. В ході бесіди чоловіки не могли чітко вказати мету та маршрут свого прямування. Згодом прикордонники з’ясували, що двоє чоловіків є громадянами Туреччини, зі слів самих затриманих, адже підтверджувальний документів у них не було, та двоє громадян Сирії — в одного з них був паспорт”, — зазначили в відомстві.

Також, охоронці кордону повідомили, що чоловіки заздалегідь готувалися до незаконного перетину кордону — один з іноземців показав маршрут руху та кінцевий пункт на карті у своєму смартфоні.

Додамо, що днями прикордонники відділення “Нижанковичі” під час патрулювання поблизу кордону зупинили ще одне таксі, яким їхав один пасажир, представився громадянин Казахстану. Згодом з’ясувалося, що іноземець насправді є громадянином Китаю та прибув в Україну встановленим порядком. І також мав намір потрапити до однієї з країн ЄС.

Зазначимо, що порушників доставлено до прикордонних підрозділів для перевірки та притягнення до відповідальності за ст. 204-1 КУпАП “Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України”. Водія таксі також буде притягнуто до відповідальності за статтею 202 КУпАП “Порушення прикордонного режиму, режиму в пунктах пропуску через державний кордон України або режимних правил у контрольних пунктах в’їзду — виїзду”.

Нагадаємо, що на кордоні з Угорщиною затримали іноземця, який йшов “до мами в Німеччину”.