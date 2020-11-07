Четыре иностранца пытались через украинскую границу попасть в ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Четырех иностранцев, которые намеревались нелегально попасть в страны ЕС, задержали на границе с Польшей. Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ, передает УНН.
“Во время реализации, наряд отделения „Мшанец“ остановил автомобиль одной из служб такси, в котором находилось четверо иностранцев. В ходе беседы мужчины не могли четко указать цель и маршрут своего следования. Впоследствии пограничники выяснили, что двое мужчин являются гражданами Турции, по словам самих задержанных, ведь подтверждающий документов у них не было, и двое граждан Сирии — у одного из них был паспорт”, — отметили в ведомстве.
Также, пограничники сообщили, что мужчины заранее готовились к незаконному пересечению границы — один из иностранцев показал маршрут движения и конечный пункт на карте в своем смартфоне.
Добавим, что на днях пограничники отделения “Нижанковичи” во время патрулирования вблизи границы остановили еще одно такси, на котором ехал один пассажир, представившийся гражданином Казахстана. Впоследствии выяснилось, что иностранец на самом деле является гражданином Китая и прибыл в Украину в установленном порядке. И также намеревался попасть в одну из стран ЕС.
Отметим, что нарушителей доставили в пограничные подразделений для проверки и привлечения к ответственности по ст. 204-1 КУоАП “Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины”. Водитель такси также будет привлечен к ответственности по статье 202 КУоАП “Нарушение пограничного режима, режима в пунктах пропуска через государственную границу Украины или режимных правил в контрольных пунктах въезда — выезда”.
Напомним, что на границе с Венгрией задержали иностранца, который шел “к маме в Германию”.