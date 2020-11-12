Количество нелегалов на украинской границе уменьшилось более чем в два раза - ГПСУ

КИЕВ. 12 ноября. УНН. В течение 10 месяцев 2020 года количество нелегальных мигрантов, задержанных на украинской границе, составило 12 701 человек, что в 2,32 раза меньше, чем за аналогичный период 2019 года (29 496 человек). Об этом сообщили УНН в ГПСУ в ответ на запрос.