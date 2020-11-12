Количество нелегалов на украинской границе уменьшилось более чем в два раза - ГПСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. В течение 10 месяцев 2020 года количество нелегальных мигрантов, задержанных на украинской границе, составило 12 701 человек, что в 2,32 раза меньше, чем за аналогичный период 2019 года (29 496 человек). Об этом сообщили УНН в ГПСУ в ответ на запрос.
"В течение января-октября 2020 года за правонарушение, предусмотренное ст. 202 Кодекса Украины об административных правонарушениях "Нарушение пограничного режима и режима в пунктах пропуска", составлено 7,2 тыс. протоколов", - отметили в ведомстве.
Нелегально украинско-российский участок границы пытались пересечь 2129 человек, в то время как в прошлом году таких "путешественников" было в 2,37 раза больше - 5067.
Добавим, что наибольшее количество нелегалов зафиксировано в аэропортах - 6287 (за аналогичный период в 2019 году - 14 564).
Отметим, что в рамках украинско-белорусского участка границы значительно возросло количество попыток нелегального пересечения - 251 в 2020 году против 51 в прошлом.
Несколько выросла статистика и в пределах морского участка. Так, в этом году там были задержаны за попытку незаконного пересечения границы 394 человека, а за аналогичный период прошлого года - 329.
Напомним, что четыре иностранца пытались через украинскую границу попасть в ЕС.
Также на границе с Венгрией задержали иностранца, который шел "к маме в Германию".